13 साल बाद फिल्म देखने पहुंचे Amit Shah, ‘चलिए हुकुम’ सुन शर्मा गई पत्नी सोनल !

चंडीगढ़- देश के गृह मंत्री अमित शाह को अक्सर हमने राजनीति से जुड़े हुए काम करते देखा है. एक मंत्री होने के साथ वो एक पति और पिता भी है लोग ये बात अक्सर भूल जाते है. हाल ही में अमित शाह को अपने परिवार के साथ समय बिताते देखा गया.

कुछ दिन पहले अमित शाह IPL 2022 का फाइनल मैच का लुत्फ उठाते हुए दिखे थे. अमित शाह अपनी धर्म पत्नी के साथ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच का आनंद लेते हुए दिखाई दिए थे.

#WATCH This film depicts Indian culture of respecting women & empowering women. A cultural awakening started in India in 2014, and it will again take India to the heights it was once at : Union Home Minister Amit Shah at a special screening of the film Samrat Prithviraj in Delhi pic.twitter.com/TmKZZDHYoa

— ANI (@ANI) June 1, 2022