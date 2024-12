GST Council: ਸਸਤਾ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬੀਮੇ, ਪੌਪਕੌਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਾਵਲ ਤੱਕ, ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ

GST Council: GST ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜੈਸਲਮੇਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੌਪਕੌਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਰੈਡੀ ਟੂ ਈਟ ਪੌਪਕੌਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। GST ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀ-ਪੈਕ ਅਤੇ ਲੇਬਲ ਵਾਲੇ ਪੌਪਕੌਰਨ 'ਤੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਸ 'ਚ ਖੰਡ ਮਿਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੌਂਸਲ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰਾ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ।

ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੁਣ ਵੀ ਪੌਪਕਾਰਨ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਨਮਕ ਅਤੇ ਮਸਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਲੇਬਲ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਪੌਪਕੌਰਨ 'ਤੇ 5% ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਪੈਕੇਟ 'ਤੇ ਲੇਬਲ ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਧ ਕੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹਨ, ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹਨ। GST ਨੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Union Minister for Finance and Corporate Affairs Smt. @nsitharaman chairs the 55th meeting of the GST Council, in Jaisalmer, Rajasthan, today.

The participants included Union Minister for State for Finance Shri @mppchaudhary, Chief Ministers of Goa, Haryana, Jammu and Kashmir,… pic.twitter.com/MmuPnigO1g

