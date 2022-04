कपिल को पियक्कड़, घटिया वाहियात न जानें क्या-क्या कहा ! फैंस परेशान बधाई दी या बेइज्जती?

चंडीगढ़- कपिल शर्मा ने 2 अप्रैल 2022 को अपना 41वां जन्‍मदिन मनाया. इस खास मौके पर सभी ने अलग और मजेदार अंदाज में उन्‍हें बधाई दी.

इस खास मौके पर उन्‍हें दुनियाभर से फैंस और चाहने वालों की बधाइयां मिली. लेकिन इन सब में अभिनेता कमाल आर खान यानी केआरके ने भी कपिल शर्मा को उनके जन्मदिन पर बधाई देते हुए ट्वीट किया.

केआरके ने इस अंदाज में बधाई दी कि कपिल के फैंस को बिल्कुल पसंद नहीं आया. केआरके के ट्वीट से लोग काफी दुविधा में पड़ गए. लोगों को समझ नहीं आ रहा कि केआरके ने कपिल शर्मा को बधाई दी है या उनकी बेइज्जती की है.

Wishing you a very happy birthday the most Vulgar, shameless, Piyakkad, Ghatiya and Waahiyat Insaan #KapilSharma! Keep doing comedy.

— KRK (@kamaalrkhan) April 2, 2022