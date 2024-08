Kangana Ranaut: पूर्व PM इंदिरा गांधी पर बनी कंगना रनौत की 'Emergency' का ट्रेलर हुआ ऑउट, अगले महीने फिल्म होगी रिलीज

Emergency Release Date: बॉलीवुड एक्‍ट्रेस और मंडी से भारतीय जनता पार्टी की सांसद कंगना रनौत लंबे समय के बाद आज अपनी नई फिल्म के ट्रेलर को रिलीज कर दिया है. उनकी आने वाली फिल्म इमरजेंसी (Emergency Movie Date) का शानदार ट्रेलर रिलीज हो चुका है. इसमें वह पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के किरदार में नजर आ रही हैं.

बता दें, ये ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर जमकर छा गया है. ट्रेलर लॉन्च के मौके पर बुधवार को मुंबई में खास इवेंट का आयोजन हुआ. जहां कंगना रनौत के अलावा फिल्म के डायरेक्टर और बाकी कास्ट भी मौजूद रही. वहीं सैम मानेकशॉ बने मिलिंद सोमन का भी ट्रेलर में कोई जवाब नहीं है. वहीं, ट्रेलर में अनुपम खेर और श्रेयस तलपड़े की भी झलक देखने को मिली है.

सोशल मीडिया पर कंगना रनौत ने ट्रेलर को जैसे ही पोस्ट किया. वैसे ही फैंस के कमेंट की लाइन लग गई. लोग जमकर ट्रेलर की तारीफ कर रहे है. किसी ने लिखा कि ट्रेलकर इतना अच्छा है, तो मूवी कितनी अच्छी होगी. वहीं किसी ने लिखा कि अवार्ड लायक मूवी आने वाली है. दमदार एक्टिंग से भरपूर ट्रेलर है. मूवी के आने का बेसब्री से इंतजार है.

Witness the Darkest Times of Democratic Indian History & the lust For Power that almost burned down the Nation! KanganaRanaut’s EmergencyTrailer out on 14th August.

The Explosive Saga of The Darkest Chapter of Indian Democracy Emergency Unfolds In cinemas worldwide on 6th… pic.twitter.com/mjs6YogN1O

— Kangana Ranaut (KanganaTeam) August 12, 2024