Naatu Naatu ने रचा इतिहास, ओरिजन सॉन्ग के लिए मिला ऑस्कर का खिताब

Naatu Naatu: देश को जिस घड़ी का इंतजार था आखिरकार वो पल आ ही गया. 95वें एकेडमी अवॉर्ड शो ऑस्कर में RRR ने अपना पचरम लहरा दिया. जी हां हर कोई नाटू-नाटू गाने को ऑस्कर मिलने का इंतजार कर रहा था और हुआ भी कुछ ऐसा ही, एसएकस राजामौली की फिल्म RRR के हिट सॉन्ग नाटू-नाटू ने बेस्ट ओरिजनल सॉन्ग की कैटेगरी में ऑस्कर जीत ही लिया.

Best Original Song goes to 'Naatu Naatu' from 'RRR' #Oscars #Oscars95 pic.twitter.com/ptah2GWLJH

— The Academy (@TheAcademy) March 13, 2023