Natu Natu song choreographer name: जानिए कौन है वो जिसने नाटू-नाटू गीत पर भारत को नाचने के लिए किया मजबूर!

Natu Natu song choreographer name: तेलुगू फिल्म 'आर आर आर' के मशहूर गाने 'नाटू-नाटू' ने हाल ही में गोल्ड ग्लोब अवार्ड जीता था. गोल्ड ग्लोब अवार्ड मे 'नाटू-नाटू' गाने को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का खिताब दिया गया था. साथ ही इस गाने को ऑस्कर 2023 (Oscars 2023) में ‘ओरिजिल सॉन्ग’ की कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है, जो की भारत के लिए गर्व की बात है. हालांकि लोग यह जानने में बहुत उत्सुकता रखते हैं कि इस प्रसिद्ध गीत का कोरियोग्राफर कौन है (Who is Natu Natu song choreographer?).

तेलुगू गाने 'नाटू-नाटू' को एमएम कीरवणी ने कंपोज किया है और चंद्रबोस ने इसके बोल लिखे हैं. राहुल सिपलीगंज और काल भैरव ने गाने को अपनी आवाज दी है. और अगर बात करें इस गाने की कोरियोग्राफी की तो वो प्रेम रक्षिटी द्वारा की गई है.

Who is Natu Natu song choreographer: कौन है नाटू-नाटू गीत का कोरियोग्राफर?

बता दें की इस गीत के कोरियोग्राफर का नाम (Natu Natu song choreographer name) प्रेम रक्षित है जो कि एक प्रमुख भारतीय कोरियोग्राफर है. उनका जन्म 14 दिसंबर 1977 मे चेन्नई में हुआ था. उन्होंने अपने कर्रिएर की शुरुआत 2004 में तेलुगू फिल्म विद्यार्धी में कोरियोग्राफर के तौर पर की थी. उन्होंने कई अन्य कोरियोग्राफरों के साथ तमिल और तेलुगु फिल्म उद्योग में काम भी किया है और अपने करियर में, उन्होंने विभिन्न डांस क्लास लीं जिससे उन्हें अन्य कोरियोग्राफरों से सीखने को मिला.

क्या प्रेम रक्षित की प्रसिद्धता का कारण बने एस एस राजामौली?

साल 2006 में, प्रेम को पहला ब्रेक आरबी चौधरी द्वारा मिला था. साल 2007 में उन्हें राजामौली के साथ उनकी फिल्म यमडोंगा में काम करने का मौका मिला जो की एक ब्लॉकबस्टर हिट थी. फिल्म में उनके अनोखे और मनोरंजक अन्दाज़ के कारण उन्हें काफी सराहना भी मिली थी. इस फिल्म में उन्होंने दो गाने कोरियोग्राफ किया थे.

यह भी पढ़ें: 'बॉलीवुड में दीपिका और पंजाब में सोनम बाजवा', पंजाबी अदाकारा ने शेयर की नई तस्वीरें, बिखेरे जलवे

कई सालों तक इंडस्ट्री में काम करने के बाद 2022 में एस एस राजामौली द्वारा निर्देशित फिल्म 'आरआरआर' में उन्होंने काम किया और 'नाटू नाटू' गीत को कोरियोग्राफ किया, जिसमें राम चरण और एनटीआर ने अपना कमाल दिखाया। प्रेम रक्षित ने पुरे देश को अपने अंदाज से नचा दिया जिसके बाद अब प्रेम रक्षित को सिर्फ साउथ इंडस्ट्री ही नहीं बल्कि पूरा भारत जानने लगा है.

यह भी पढ़ें: अब Dilip Joshi को मिली जान से मारने की दमकी, बंदूक लेकर 'जेठालाल' के घर पहुंचे 25 लोग!

(For more news apart from Who is Natu Natu song choreographer and what is his name, stay tuned to Zee PHH)