Oscars 2023 live: ऑस्कर 2023 कब हैं? जानें कैसे देख सकेंगे अवॉर्ड की लाइव स्ट्रीमिंग

Oscars 2023 live: सबसे प्रतिष्ठित 95वां अकादमी पुरस्कार 12 मार्च को लॉस एंजिल्स में आयोजित किया जाएगा. वैसे तो हम सभी जानते है कि अवार्ड सीज़न आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया है. कुछ कुछ दिनों पर कोई अवॉर्ड इवेंट हो रहा है. ऐसे में फैंस को भी इंतजार रहता है कि कौन से स्टार को क्या मिल रहा है. वहीं लोग अनुमान लगाना शुरू कर देते हैं कि इस साल किस फिल्म, अभिनेता, अभिनेताओं और अन्य को पुरस्कृत किया जाएगा. इन सबके साथ ही लोगों को ऑस्कर 2023 का इंतजार है. आज के इस खबर में हम आपको बताएंगे कि ऑस्कर 2023 अवॉर्ड समारोह की मेजबानी कौन करेगा, कहां ये स्ट्रीम होगा, कितने बजे आप इसे देख सकते हैं, नामांकन और बहुत कुछ.

1. ऑस्कर 2023 कब हैं? (When are the Oscars 2023?)

ऑस्कर 2023 पुरस्कार समारोह 13 मार्च को सुबह 5:30 IST बजे है

2. ऑस्कर 2023 की लाइव स्ट्रीमिंग कैसे देखें? (How to watch Oscars 2023 live streaming?)

ऑस्कर 2023 को हुलु लाइव टीवी, YouTubeTV, AT&T TV और Fubo TV पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा.

3. ऑस्कर 2023 की मेजबानी? (Oscars 2023 hosting?)

जिमी किमेल ऑस्कर 2023 पुरस्कार समारोह की मेजबानी करेंगे.

4. ऑस्कर 2023 पूर्ण नामांकन सूची (Oscars 2023 full nominess list)

Best Picture nominations at Oscars 2023?

ऑस्कर 2023 में सर्वश्रेष्ठ तस्वीरों के नामांकन की लिस्ट में वेस्टर्न फ्रंट पर ऑल क्वाइट, अवतार: द वे ऑफ वॉटर, द बंशीज ऑफ इनिशरिन, एल्विस, एवरीवेयर एवरीवेयर ऑल एट वन्स, द फैबेलमैन्स, टार, टॉप गन: मेवरिक, ट्रैंगल ऑफ सैडनेस, वुमन टॉकिंग और बहुत कुछ शामिल है.

सर्वश्रेष्ठ निर्देशक (Best Director)

मार्टिन मैकडॉनघ ("द बंशीज़ ऑफ़ इनिशरिन")

डैनियल क्वान, डैनियल शेइनर्ट ("सब कुछ हर जगह एक बार")

स्टीवन स्पीलबर्ग ("द फेबेलमैन्स")

टोड फील्ड ("टार")

रुबेन ऑस्टलंड ("दुख का त्रिकोण")

सर्वश्रेष्ठ लीड अभिनेता (Best Lead Actor)

ऑस्टिन बटलर ("एल्विस")

कॉलिन फैरेल ("द बंशीज ऑफ इनिशरिन")

ब्रेंडन फ्रेजर ("व्हेल")

पॉल मेस्कल ("आफ्टरसन")

बिल निघी ("लिविंग")

सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेत्री (Best Lead Actress)

केट ब्लैंचेट ("टार")

एना डी अरामास ("गोरा")

एंड्रिया रेज़बोरो ("टू लेस्ली")

मिशेल विलियम्स ("द फेबेलमैन्स")

मिशेल योह ("सब कुछ हर जगह एक बार में")

सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता (Best Supporting Actor)

ब्रेंडन ग्लीसन ("द बंशीज़ ऑफ़ इनिशरिन")

ब्रायन टायरी हेनरी ("कॉजवे")

जुड हिर्श ("द फेबेलमेन्स")

बैरी केघन ("द बंशीज़ ऑफ़ इनिशरिन")

के हुई क्वान ("सब कुछ हर जगह सब एक साथ")

सबसे अच्छी सह नायिका (Best Supporting Actress)

एंजेला बैसेट ("ब्लैक पैंथर: वकंडा फॉरएवर")

हांग चाऊ ("व्हेल")

केरी कोंडोन ("द बंशीज ऑफ इनिशरिन")

जेमी ली कर्टिस ("एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस")

स्टेफ़नी सू ("सब कुछ हर जगह एक बार में")

सर्वश्रेष्ठ रूपांतरित पटकथा (Best Adapted Screenplay)

एडवर्ड बर्जर, लेस्ली पैटरसन और इयान स्टोकेल की पटकथा "ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट"

"ग्लास अनियन: ए नाइफ्स आउट मिस्ट्री," रियान जॉनसन द्वारा लिखित

"लिविंग," कज़ुओ इशिगुरो द्वारा लिखित

"टॉप गन: मेवरिक," एहरेन क्रूगर और एरिक वॉरेन सिंगर और क्रिस्टोफर मैकक्वेरी द्वारा पटकथा; पीटर क्रेग और जस्टिन मार्क्स की कहानी

"वीमेन टॉकिंग," सारा पोली द्वारा पटकथा

Best Original Screenplay

मार्टिन मैकडॉनघ द्वारा लिखित "द बंशीज़ ऑफ़ इनिशरिन"

"हर जगह सब कुछ एक साथ," डैनियल क्वान और डैनियल शेइनर्ट द्वारा लिखित

स्टीवन स्पीलबर्ग और टोनी कुशनर द्वारा लिखित "द फेबेलमैन्स"

"तार," टोड फील्ड द्वारा लिखित

रुबेन ऑस्टलुंड द्वारा लिखित "दुःख का त्रिकोण"

बेस्ट सिनेमैटोग्राफी

"ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट", जेम्स फ्रेंड

"बार्डो, मुट्ठी भर सत्य का झूठा क्रॉनिकल," डेरियस खोंडजी

"एल्विस" मैंडी वॉकर

"प्रकाश का साम्राज्य," रोजर डीकिन्स

"तार," फ्लोरियन हॉफमिस्टर

सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र फीचर फिल्म (Best Documentary Feature Film)

"ऑल दैट ब्रीथ्स," शौनक सेन, अमन मान और टेडी लेफ़र

"ऑल द ब्यूटी एंड द ब्लडशेड," लौरा पोइट्रास, हॉवर्ड गर्टलर, जॉन लियोन, नान गोल्डिन और योनी गोलिजोव

"प्यार की आग," सारा डोसा, शेन बोरिस और इना फिचमैन

"ए हाउस मेड ऑफ स्प्लिंटर्स," साइमन लेरेंग विल्मोंट और मोनिका हेलस्ट्रॉम

"नवलनी," डैनियल रोहर, ओडेसा राय, डायने बेकर, मेलानी मिलर और शेन बोरिस

सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र लघु फिल्म (Best Documentary Short Film)

"द एलिफेंट व्हिस्परर्स," कार्तिकी गोंजाल्विस और गुनीत मोंगा

"हॉलआउट," एवगेनिया अर्बुगाएवा और मैक्सिम अर्बुगाएव

"कैसे आप एक साल का उपाय करते हैं?" जे रोसेनब्लैट

"द मार्था मिशेल इफेक्ट," ऐनी अल्वरग्यू और बेथ लेविसन

"गेट पर अजनबी," जोशुआ सेफ्टेल और कॉनल जोन्स

सर्वश्रेष्ठ फिल्म संपादन (Best Film Editing)

"द बंशीज़ ऑफ़ इनिशरिन," मिकेल ई.जी. नीलसन

"एल्विस," मैट विला और जोनाथन रेडमंड

"हर जगह सब कुछ एक बार में," पॉल रोजर्स

"तार," मोनिका विली

"टॉप गन: मेवरिक," एडी हैमिल्टन

सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म (Best International Feature Film)

"ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट" (जर्मनी)

"अर्जेंटीना, 1985" (अर्जेंटीना)

"बंद करें" (बेल्जियम)

"ईओ" (पोलैंड)

'द क्विट गर्ल' (आयरलैंड)

सर्वश्रेष्ठ मूल गीत (Best Original Song)

डायने वॉरेन द्वारा "टेल इट लाइक ए वुमन," संगीत और गीत से "तालियाँ"

लेडी गागा और ब्लडपॉप द्वारा "टॉप गन: मेवरिक," संगीत और गीत से "होल्ड माई हैंड"

"ब्लैक पैंथर: वकंडा फॉरएवर" से "लिफ्ट मी अप", टेम्स, रिहाना, रयान कूगलर और लुडविग गोरानसन द्वारा संगीत; टेम्स और रयान कूगलर द्वारा गीत

"आरआरआर" से "नातु नातु", संगीत एम.एम. केरावनी; चंद्रबोस के गीत

रयान लोट, डेविड बायरन और मित्सकी द्वारा संगीत "एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस" से "दिस इज़ ए लाइफ"; रेयान लोट और डेविड बायरन द्वारा गीत

