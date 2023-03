Oscars 2023: जानें कहां देखें भारत की ऑस्कर जीतने वाली डाक्यूमेंट्री फ़िल्म ‘द एलीफैंट व्हिस्परर्स’

Oscars 2023 winning India Documentary film ‘The Elephant Whisperers’ OTT platform update: आज भारत के लिए ऐतिहासिक दिन रहा क्योंकि भारत ने ऑस्कर्स 2023 में एक नहीं बल्कि 2 अवार्ड अपने नाम किये. पहले भारत की डॉक्यूमेंट्री फिल्म 'द एलिफेंट व्हिस्परर्स' ने शॉर्ट फिल्म डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी में अवार्ड अपने नाम किया और उसके बाद नाटू-नाटू गीत, जिसने पूरे विश्व में नाम कमाया, उसने भी ऑस्कर्स अवार्ड अपने नाम किया. ऐसे में कई लोगों के ज़हन में एक ही सवाल है कि भारत की ऑस्कर्स जीतने वाली फिल्म 'द एलिफेंट व्हिस्परर्स' को कहां देख सकते हैं.

बता दें कि 'द एलिफेंट व्हिस्पर्स' ने ऑस्कर्स 2023 में शॉर्ट फिल्म डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी में अवॉर्ड हासिल किया है और इस फिल्म ने पूरे विश्व में भारत का मान बढ़ाया है. यह भारत के लिए एक ऐतिहासिक दिन रहा. ऑस्कर अवॉर्ड जीतने के बाद निर्माता गुनीत मोंगा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पुरस्कार के साथ एक तस्वीर शेयर की.

गुनीत मोंगा ने तस्वीर शेयर करते हुए लिखा की "रात ऐतिहासिक है क्योंकि यह किसी भारतीय प्रोडक्शन के लिए अब तक का पहला ऑस्कर है। थैंक यू मॉम डैड, गुरुजी, प्रोड्यूसर अचिन जैन, टीम सिख्या, नेटफ्लिक्स, आलोक, सराफीना, WME बैश संजना का शुक्राना. मेरे प्यारे पति सनी. तीन महीने की सालगिरह मुबारक हो बेबी! इस कहानी को लाने और बुनने के लिए कार्तिकी और देखने वाली महिलाओं को... भविष्य साहसी है और भविष्य यहां है, जय हिन्द.

Oscars 2023 winning India Documentary film ‘The Elephant Whisperers’ OTT platform: कहां देखें सकते हैं भारत की ऑस्कर जीतने वाली डाक्यूमेंट्री फ़िल्म ‘द एलीफैंट व्हिस्परर्स’?

जब विश्व स्तर पर कोई फिल्म भारत का नाम बनाए तो भारतीय यह फिल्म न देखें, ऐसा हो ही नहीं सकता. जैसे ही इस फ़िल्म की जीत का एलान हुआ तो लोगों में रूचि पैदा हुई की यह फिल्म कहां देखने को मिल सकती हैं. बता दें कि यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल सकती है.

