Who is Divita Rai? जानें कौन हैं दिविता राय, जो मिस यूनिवर्स में 'सोने की चिड़िया' बन, कर रहीं हैं देश का नेतृत्व

Who is India's contestant Divita Rai in Miss Universe 2023? कर्नाटक में पैदा हुई दिविता राय मिस यूनिवर्स 2023 में 'सोने की चिड़िया' बन छाई हुई है. दिविता मिस यूनिवर्स 2023 में भारत का प्रतिनिधत्व कर रहीं हैं और सब उम्मीद कर रहे हैं की दिविता फिर भारत के लिए मिस यूनिवर्स का खिताब जीत ले.

बता दें कि नेशनल कास्टयूम राउंड में दिविता 'सोने की चिड़िया' के रूप में तैयार हुई और दुनिया भर में वाह वाही बटोरी. दिविता की यह ड्रेस डिज़ाइनर अभिषेक शर्मा ने डिज़ाइन की है.

मिस यूनिवर्स 2023 की यह प्रत्योगिता 14 जनवरी 2023 को होगी और दुनिया भर की 80 से ज़्यादा ब्यूटी पेजेंट इस प्रत्योगिता में हिस्सा लेंगी. दिविता राय मिस यूनिवर्स 2023 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी जहां हरनाज संधु अगली मिस यूनिवर्स को ताज पहनाएंगी.

Who is Divita Rai? जानें कौन हैं दिविता राय, जो मिस यूनिवर्स 2023 में कर रहीं हैं देश का नेतृत्व

दिविता राय मिस दीवा यूनिवर्स का खिताब जीत चुकी हैं. जब उन्होंने यह खिताब जीता था तो मिस यूनिवर्स 2021 हरनाज संधु ने उन्हें ताज पहनाया था. 25 साल की दिविता राय मुंबई निवासी हैं और उनका जन्म कर्नाटक के मंगलुरु में हुआ था.

दिविता ने सर जेजे कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर मुंबई से अपनी पढ़ाई पूरी की और पेशे से वह आर्किटेक्ट और मॉडल हैं. इसके साथ ही उनकी बैडमिंटन, बास्केटबॉल, पेंटिंग, संगीत सुनने और किताबें पढ़ने में भी रुचि है.

गौरतलब है की दिविता ने मिस दीवा यूनिवर्स पेजेंट 2021 में भी हिस्सा लिया था जहां हरनाज संधु विजेता रही थीं. पिछले साल दिविता इस प्रतियोगिता में सेकंड रनरअप चुनी गई थीं और अब उम्मीद है की दिविता भारत के लिए मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीत कर सभी भारतीयों का मान बढ़ाएगी.

