Aadhaar card: आधार कार्ड में हो रहे फ्रॉड से खुद को रखें सावधान, आसानी से घर पर करें वेरिफाई

Aadhaar card Notification: आधार कार्ड हम सभी के लिए एक जरूरी डॉक्यूमेंट है. हर काम के लिए हमें आईडी प्रुफ के तौर पर आधार कार्ड दिखाना पड़ता है. हालांकि, ऐसे में आधार को लेकर कई सारे फ्रॉड भी हो जाते हैं. कई बार देखा गया है कि हम बिना किसी जांच के किसी के भी आधार नंबर को सही मान लेते हैं. ऐसे में आज के इस खबर में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप आधार वेरीफिकेशन के करके आधार के सच्चाई को चेक कर सकते हैं.

VerifyAadhaarBeforeUsage

To avoid any kind of potential fraud or scam, verify the genuineness of any presented Aadhaar before accepting.

You can easily verify it by Scanning the QR Code available on all forms of Aadhaar through mAadhaar App or Aadhaar QR Scanner. pic.twitter.com/wzKSbg58wx

— Aadhaar (UIDAI) November 22, 2022