Amarnath Yatra 2022: हर-हर महादेव के जयषोश से गूंजा जम्मू-कश्मीर, सुरक्षा के साथ श्रद्धालुओं का पहला जत्था हुआ रवाना

Amarnath Yatra 2022: हर-हर महादेव और बम बोल के जयकारे से अमरनाथ यात्रा 2022 के लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था बुधवार को जम्मू से कश्मीर घाटी के लिए रवाना हुआ. जम्मु-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा (Manoj Sinha) ने आज सुबह अमरनाथ यात्रा के बेस कैंप से पहले जत्थे को रवाना किया.

बता दें, कश्मीर के हिमालय में स्थित पवित्र गुफा मंदिर यानी अमरनाथ यात्रा 30 जून से शुरू होने जा रहा है. यह यात्रा 11 अगस्त तक चलेगी. आधिकारियों ने कहा कि श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड (Amarnath Shine Board) ने यात्रा के लिए सभी प्रबंध कर लिए हैं. पहले जत्थे में 4,890 तीर्थयात्री सुबह करीब 4 बजे भगवती नगर आधार शिविर से कश्मीर घाटी के लिए 176 हल्के और भारी वाहनों के साथ रवाना हुए हैं.

Flagged off the first batch of pilgrims, as they set off to Shri Amarnath Ji Cave Shrine from Jammu base camp. Prayed for the peace, prosperity and a safe spiritual journey for pilgrims. pic.twitter.com/tcJ2txh3OW

— Manoj Sinha (manojsinha_) June 29, 2022