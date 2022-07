केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की निगरानी में चंडीगढ़ में NCB ने 30,000 किलो ड्रग्स किया स्वाहा

चंडीगढ़: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो (Narcotics Control Bureau) सम्मेलन में हिस्सा लिया. इस दौरान अमित शाह (Amit Shah) द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई निगरानी में चंडीगढ़ में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) द्वारा 4 जगहों पर 30,000 किलोग्राम से अधिक जब्त किए गए ड्रग्स को नष्ट किया गया.

अमित शाह ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि नशीले पदार्थों की तस्करी समाज के लिए खतरा है. गृह मंत्री ने ड्रग्स को देश के लिए खतरनाक बताते हुए कहा, 'ड्रग्स की तस्करी, ड्रग्स का प्रसार किसी भी समाज के लिए बहुत घातक होता है. भारत की सरजमीं पर न बाहर से ड्रग्स को आने देंगे और न ही यहां से ड्रग्स की तस्करी होने देंगे.

Visuals of incineration of seized drugs by the NCB.

On PM narendramodi Ji’s call to celebrate AmritMahotsav, we took a pledge to destroy about 75000 kg of drugs.

Glad to share that till today we have already incinerated 82000 kg and will reach the 1 lakh kg mark by 15th Aug. pic.twitter.com/zx1anMJrV4

