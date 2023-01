Bigg Boss 16: क्या अब्दू रोजिक ने Volunteer Exit पर शो को दिए 2 करोड़ रुपये? जानें सच!

Bigg Boss 16 Latest Episode: बिग बॉस का 16 (Bigg Boss 16 New Episode) सीजन लोगों को काफी पसंद आ रहा है. बिग बॉस इन दिनों काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है. टीवी से लेक सिनेमा की दुनिया तक इस शो की चर्चा की जाती है. वहीं इस शो में आने के लिए कंटेस्टेंट्स को भारी फीस भी दी जाती है. वहीं वोलंटरी एग्जिट लेने पर कंटेस्टेंट्स को उल्टा मेकर्स और चैनल को जुर्माना दना पड़ता है. जो काफी बड़ी अमाउंट होती है.

Fake News Alert! AbduRozik didn't pay anything, he completed his contract and came out without paying any penality. If he had to pay penalty why would he go back inside for 2 weeks again?? https://t.co/5JOmlg3gXW

मीडिया रिपोर्टस की माने तो, कि बिग बॉस में आने वाले सभी कंटेस्टेंट्स से शो के मेकर्स और चैनल का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, जिसके मुताबिक यदि कोई कंटेस्टेंट अपने आप शो को बीच में छोड़कर जाना चाहता है या फिर उसे घर में एविक्शन और वॉयलेंस की वजह से शो से बाहर निकाला जाता है तो कंटेंस्टेंट को एक बड़ी अमाउंट चैनल और मेकर्स को देनी पड़ती है.

Even if a contestant takes voluntary exit from the show, its not that he will pay this amount on spot

There is a long legal battle involved in courts, id he manages to justify his exit then court can make decision in his/her favour tooAbduRozik didn't pay anything at all.

— The Khabri (TheKhabriTweets) January 16, 2023