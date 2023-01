Bigg Boss 16 Elimination this week: क्या बिग बॉस 16 में इस हफ्ते निमृत होंगी एलिमिनेट?

Bigg Boss 16 Elimination this week update: बिग बॉस 16 के फाइनल में अब महज 4 हफ्ते का ही समय बचा है. ऐसे में हर कटेस्टेंट कोशिश कर रहा है कि वह एलिमिनेशन से बचे और बिग बॉस की ट्रॉफी के और नज़दीक पहुंचे. इस शो के शुरुआत में ही बताया गया था की इस साल बिग बॉस खुद खेल रहे हैं और ऐसे में इस हफ्ते की एलिमिनेशन बेहद खास रही.

Avneet Kaur: अवनीत कौर ने बिकनी पहन पूल किनारे से दिखाया 'Besharam Rang'

कैसे हुआ एलिमिनेशन (Bigg Boss 16 on voot)

इस हफ्ते की एलिमिनेशन के तहत बिग बॉस ने सभी घरवालों को तीन श्रेणियों में बांट दिया था. पहली श्रेणी हाइपर एक्टिव की थी, जिसमें प्रियंका, साजिद, शिव और अर्चना शामिल थे, वहीं दूसरी श्रेणी एक्टिव थी, जिसके अंदर सौंदर्य, शालीन, टीना और अब्दु रोज़िक शामिल थे और तीसरी श्रेणी लॉस्ट थी, जिसमें निमृत, सुम्बुल, एमसी स्टैन और श्रीजिता का नाम शामिल था.

बता दें कि घरवालों को इन तीन श्रेणियों में बांटने के बाद बिग बॉस ने घरवालों को तीनों में से किसी एक श्रेणी को नॉमिनेट कर उसके बदले मिलने वाली धनराशि को अपने विनिंग प्राइज में जोड़ने का मौका दिया था. घरवालों ने काफी चर्चाओं के बाद तीसरी श्रेणी लॉस्ट जिसमे निमृत (Nimrit Kaur Ahluwalia), सुम्बुल, एमसी स्टैन और श्रीजिता का नाम शामिल था, उसको नॉमिनेट कर 20 लाख की धनराशि को वीनिंग प्राइज में जोड़ने का निर्णय लिया गया.

Who are you voting to save this week??

Also go on voot app to vote, not just on twitter SumbulTouqeerKhan McStan NimritKaur SreejitaDe

— The Khabri (TheKhabriTweets) January 10, 2023