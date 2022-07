CM जयराम बीच संबोधन महिला के लिए स्टेज से उतरे नीचे, 1 लाख रुपये देकर की मदद

शिमला: हमीरपुर जिले के भोरंज विधानसभा क्षेत्र के कंज्याण में आज एक बार फिर गरीबों, जरूरतमंदों और दलितों के प्रति मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता तब देखने को मिली जब जनसभा के बीच मुख्यमंत्री लीला देवी की पीड़ा सुनने के लिए मंच से नीचे उतर आए. लीला देवी हमीरपुर जिले के नाहलवीं गांव में पिछले सोलह साल से लकवे से पीड़ित अपने पति को लेकर आई थीं.

Himachal Pradesh CM Jairam Thakur met a needy family in Bhoranj, Hamirpur today and assured Rs one lakh financial help for medical treatment for a member of the family pic.twitter.com/QNrhfd2FEp

— ANI (ANI) July 13, 2022