हिमाचल में 15 हजार कर्मियों को सैलरी नहीं मिलने पर CM सुक्खू ने दिया जवाब, कहा दिल्ली से किया जा रहा षड्यंत्र

समीक्षा कुमारी/शिमला: हिमाचल प्रदेश में 15 हजार कर्मियों को सैलरी नहीं मिली रही है. इस पर सियासत गर्मा गई है. ऐसे में राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा कि ये षड्यंत्र किया जा रहा है. बता दें, हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम, मेडिकल कॉलेज, वन निगम, श्रम एवं रोजगार, और जल शक्ति विभाग के कर्मचारियों को अब तक सैलरी नहीं मिली है. जिसके कारण सभी परेशान हैं और सरकार से इसे लेकर अपील कर रहे हैं.

All Govt employees of Himachal Pradesh are getting paid well on time as per the schedule . A manipulated campaign is being run from Delhi to malign the image of Himachal Pradesh.

No media/news channel in Himachal is aware of any such developments, wonder who is spreading these…

— Sukhvinder Singh Sukhu (SukhuSukhvinder) June 14, 2023