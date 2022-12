हिमाचल के CM सुखविंदर सिंह सुक्खू का बड़ा ऐलान,पहली कैबिनेट में करेंगे पुरानी पेंशन लागू

Himachal CM Sukhvinder Singh Sukhu: हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (CM Sukhvinder Singh Sukhu) और उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री (deputy cm mukesh agnihotri) आज सचिवालय (Himachal Pradesh secretariat) में अपना पदभार संभाला. इस दौरान गार्ड ऑफ ऑनर से उनका स्वागत किया गया.वहीं मुख्यमंत्री ने आज बड़ा ऐलान कर दिया है. इस दौरान उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री भी उनके साथ मौजूद हैं.

Shimla| In the first cabinet, we will bring the old pension scheme as promised: Sukhvinder Singh Sukhu, Himachal Pradesh CM pic.twitter.com/yOfX9cKN2K

— ANI (ANI) December 12, 2022