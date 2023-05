DC vs GT Dream 11: नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आज आमने-सामने होंगी दिल्ली और गुजरात, जानें पिच डिटेल

DC vs GT Dream 11 Prediction: आईपीएल 2023 का एक पड़ाव बीत चुका है. वहीं अब पूरे जोश के साथ सभी टीमें प्लेऑफ में अपनी जगह बनाने के लिए तैयारी कर रही है. वहीं, अब लीग में 2 मई यानी आज दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस (Delhi Capitals vs Gujarat Titans) के बीच मैच खेला जाएगा. जिसमें, दिल्ली कैपिटल्स की टीम अपनी जीत के लिए पूरी ताकत लगाने की कोशिश करेगी. आज के इस खबर में हम आपको दिल्ली कैपिटल्स बनाम गुजरात टाइटन्स ड्रीम11 टीम (DC vs GT Dream11 Team) और पिच रिपोर्ट के बारे में.

IPl 7th Match -

DC vs GT

Toss - 7 PM

Venue - Narendra Modi Stadium, Ahmedabad

Date - Tuesday, May 02, 2023

Time - 7:30 PM

दिल्ली कैपिटल्स बनाम गुजरात टाइटन्स ड्रीम 11 प्रिडिक्शन (DC vs GT Dream11 Prediction)-

कप्तान- डेविड वॉर्नर (David Warner)

उप कप्तान- शुभमन गिल (Shubhman Gill)

विकेट कीपर- फिल सॉल्ट (Phill Salt)

बैटर- डेविड वॉर्नर (David Warner), मनीष पांडे (Manish Pande), शुभमन गिल (Shubhman Gill), हार्दिक पंड्या (HH Pandya)

ऑलराउंडर- अक्षर पटेल (Axar Patel), एमआर मार्श (MR Marsh), विजय शंकर (Vijay Shankar)

बॉलर- एनरिक नार्जे (Anrique Nortje), राशिद खान (Rashid Khan), मोहम्मद शमी (Mohammad Shami)

डीसी बनाम जीटी पिच रिपोर्ट (DC vs GT Pitch Report)

गुजरात टाइटन्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स का आज का मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हो रहा है. बता दें, ये पिच बैटिंग के लिए काफी अच्छी है, वहीं पेसर्स को भी इसपर कफी लाभ मिलेगा. एवरेज बैटिंग स्कोर 170 रन है.

गुजरात टाइटन्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स संभावित प्लेइंग 11 (GT vs DC Playing 11)

गुजरात टाइटन्स संभावित प्लेइंग 11 (Gujarat Playing 11)

शुभमन गिल, रिद्धिमान साहा (wk), विजय शंकर, हार्दिक पांड्या (c), डेविड मिलर, राहुल तेवतिया, राशिद खान, जोश लिटिल, नूर अहमद, मोहित शर्मा और मोहम्मद शमी.

दिल्ली कैपिटल्स संभावित प्लेइंग 11 (Delhi Capitals Playing 11)

डेविड वॉर्नर (कप्तान), फिल साल्ट (विकेटकीपर), मिचेल मार्श, मनीष पांडे, ललित यादव/सरफराज खान, रिपल पटेल, अक्षर पटेल, मुकेश कुमार, इशांत शर्मा, कुलदीप यादव और एनरिच नार्जे.