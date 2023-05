DC vs GT LIVE Streaming: जानिए कैसे फ्री में देखें दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस का लाइव मैच

DC vs GT LIVE Streaming: आईपीएल 2023 का 44वां मैच आज दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस (Delhi Capitals vs Gujarat Titans) के बीच मैच खेला जाएगा. गुजरात टाइटंस इस बार शानदार प्रदर्शन के साथ अंकतालिका में टॉप पर बनी हुई है. बता दें, गुजरात ने 8 मैचों में 6 पर अपनी जीत हासिल की है. वहीं, दिल्ली के हालात काफी खराब हैं. स्कोरबोर्ड में दिल्ली आठंवे स्थान पर है. अब तक के 8 मैचों में दिल्ली ने सिर्फ 2 मैच पर ही जीत हासिल कर पाई है. ऐसे में आज के मैच में दिल्ली को अपनी पूरी ताकत झोंकनी पड़ेगी. आज के इस खबर जानिए इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग आप कब, कहां और कैसे देख सकते हैं.

दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला कब खेला जाएगा? (DC vs GT Match Date)

आईपीएल के 44वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस की टीम 2 मई 2023 को भिड़ेंगी.

दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला कहां खेला जाएगा? (DC vs GT Match Venue)

दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस की टीम अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आमने-सामने होंगी.

दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के बीच टॉस कब होगा? (DC vs GT Match Toss Time)

दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के बीच शाम 7 बजे टॉस होगा.

दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के बीच मैच कब शुरू होगा? (DC vs GT Match Time)

दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के बीच मैच 7.30 बजे से शुरू होगा.

दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के कप्तान कौन हैं? (DC vs GT Match Captains)

दिल्ली कैपिटल्स की कमान डेविड वार्नर तो हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटंस की कप्तानी कर रहे हैं.

दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के बीच मैच को टीवी पर कहां देख सकते हैं? (DC vs GT Match Broadcast)

दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के बीच होने वाले मैच का लाइव प्रसारण आप स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं.

दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के बीच मैच की लाइव स्ट्रीमिंग मोबाइल पर कहां देख सकते हैं?(DC vs GT Live Streaming)

दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के बीच मैच की लाइव स्ट्रीमिंग आप मोबाइल पर जियो सिनेमा एप के जरिए देख सकते हैं.

