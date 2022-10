Diwali 2022: इस डेट को है धनतेरस, जानें दिवाली-गोवर्धन पूजा और भाई दूज की तारीख

Dhanteras 2022 Date and Time: हिंदू धर्म का सबसे महत्वपूर्ण पर्व दिवाली (Diwali 2022) में अब कुछ ही दिन बचे है. इस पर्व की शुरुआत धनतेरस (Dhanteras 2022) से ही हो जाती है. धनतेरस से शुरू हुआ ये त्योहार भैयादूज (Bhai Dooj 2022) तक चलता है. इस साल दिवाली जैसे बड़े पर्व की शुरुआत 22 अक्टूबर से हो रही है. ऐसे में आज के इस खबर में हम आपको बताएंगे कि धनतेरस (When is Dhanteras), छोटी दिवाली कब (Choti Diwali Kab Hai) है, बड़ी दिवाली कब (Badi Diwali Kab Hai) है, भैयादूज कब (When is Bhai Dooj) है और गोवर्धन पूजा (Goverdhan Puja Kab Hai) कब है.

दिवाली पांच दिनों का त्योहार है

1. पहला दिन: धनतेरस या धन त्रयोदशी (22 october Dhanteras)

2. दूसरा दिन: नरक चतुर्दशी या काली चौदस (23 October Choti Diwali)

3. तीसरा दिन: दिवाली (24 October Diwali)

4. चौथा दिन: गोवर्धन पूजा या अन्नकूट (25 October Goverdhan Puja)

5. पांचवा दिन: भैया दूज (26 October Bhai Dooj)

धनतेरस कब है (Dhanteras Kab Hai)

दिवाली की शुरुआत धनतेरस से हो जाती है. हिंदू पंचांग के अनुसार, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस मनाया जाता है. इस साल धनतेरस 22 अक्टूबर को पड़ रहा है.

छोटी दिवाली कब है(Choti Diwali Kab Hai)

धनतेरस के अगले दिन छोटी दिवाली पड़ती है. इस दिन लोग अपने घरों में पूजा करते हैं. साथ ही घरों को दियों और लाइट से सजाते हैं.

महालक्ष्मी पूजा कब है (Diwali Kab Hai)

इस साल 24 अक्टूबर को दिवाली पड़ रही है. कार्तिक मास की अमावस्या के दिन महालक्ष्मी पूजा होती है. इस पावन दिन विधि-विधान के साथ लोग मां लक्ष्मी और गणेश की जी पूजा करते हैं.

गोवर्धन पूजा (Goverdhan Puja Date)

26 अक्टूबर 2022 को गोवर्धन पूजा है. इसे देश के कुछ हिस्सों में अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है. इस दिन भगवान कृष्ण, गोवर्धन पर्वत और गायों की पूजा की जाती है.

भैयादूज कब है (Bhai Dooj Date)

26 अक्टूबर को भैयादूज कब है. दिवाली महापर्व का ये आखिरी पर्व होता है. यह त्योहार भाई-बहन के अपार प्रेम और समर्पण का प्रतीक है.

