Free Booster Dose: 18 साल से अधिक उम्र वालों को 'फ्री' में लगेगी कोरोना की बूस्टर डोज

Free Booster Dose: आम लोगों के लिए सरकार की तरफ से बुधवार को बड़ी राहत मिली है. कैबिनेट की मीटिंग में बड़ा फैसला लिया गया है. मोदी सराकर ने बड़ा फैसला लेते हुए अब कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज को सभी के लिए फ्री कर दिया है. अब 18 साल के ऊपर वालों को मुफ्त में ही बूस्टर डोज दिया जाएगा.

People in 18-59 age group will get free precaution doses of Covid vaccine at government vaccination centres under 75-day special drive likely to begin from July 15: Official sources

— Press Trust of India (PTI_News) July 13, 2022