Himachal Accident: मनाली से चंडीगढ़ जा रही पर्यटकों से भरी बस पलटी, 16 घायल

Bilaspur Accident News: हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर शहर में गुरुवार को करीब 2 बजे पर्यटकों से भरी पलटने से कई लोगों के घायलों की खबर सामने आई है. पर्यटकों से भरी बस के पलटने के मामले में पुलिस ने बस चालक के खिलाफ तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है.

Bilaspur, Himachal Pradesh | 16 passengers were injured after a bus overturned near Bilaspur late last night. A total of 43 passengers including driver & conductor were on the bus. Four critical shifted to PGIMER, 12 under treatment at Bilaspur: DC Pankaj Rai

— ANI (ANI) November 25, 2022