हिमाचल में Scooty की VIP नंबर के लिए करोड़ों में लगी बोली, CM सुक्खू ने मांगी जानकारी

Himachal Scooty VIP Number plate: हिमाचल प्रदेश में वाहनों का वीआईपी नंबर लेने का जुनून लोगों के सिर चड़कर बोल रहा है. जिसका ताजा उदाहरण कोटखाई में देखने को मिला. जहां स्कूटी के नंबर के लिए 1 करोड़ से ज्यादा की बोली लगा दी गई.

बता दें, शिमला जिले के क्षेत्रीय लाइसेंस अथॉरिटी कार्यालय कोटखाई से ये खबर सामने आई है. स्कूटी के लिए एचपी 99-9999 नंबर की ऑनलाइन बोली 1 करोड़ 12 लाख की लगी है. नंबर लेने के लिए 26 लोगों ने आवेदन किया है. नंबर लेने का रिजर्व प्राइज 1,000 रुपये रखा गया था.

Bid for Scooty's VIP number (HP 99 9999) has crossed Rs 1crore in Shimla. pic.twitter.com/Tdqg9LPwuv

