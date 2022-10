Himachal Pradesh Chunav 2022 Date: हिमाचल चुनाव के तारीखों का ऐलान, 12 नवंबर को एक ही चरण में वोटिंग, जानें पूरी डिटेल

Himachal Pradesh Election Date: हिमाचल प्रदेश में चुनाव आयोग मे विधानसभा की तारीखों का ऐलान (Himachal Election Date Announce) कर दिया है. यहां 12 नवंबर (Himachal Voting Date) को वोटिंग होगी. कुल 68 विधानसभा पर एक ही फेज में मतदाता मतदान करेंगे. वहीं, 8 दिसंबर को मतगणना (Himachal Election Counting Date) की जाएगी. वहीं वोटिंग के एक महीने बाद 12 दिसंबर को शपथ ग्रहण होगा.

Schedule for GE to the Legislative Assembly of Himachal Pradesh. AssemblyElections #ECI pic.twitter.com/UnSu7eN19p

जानें विधानसभा चुनाव का पूरा शेड्यूल

1. आधिकारिक नोटिफिकेशन की तारीख -17 अक्टूबर

2. नामांकन की प्रक्रिया- 25 अक्टूबर

3. नामांकन की जांच- 27 अक्टूबर

4. नामांकन की वापसी- 29 अक्टूबर

5. चुनाव की तारीख- 12 नवंबर

6. मतगणना - 8 दिसंबर

In Himachal Pradesh, as per the electoral roll published on 10.10.2022, over 55 lakh electors are registered, out of which ~ 55,000 are PwD electors; over 1.22 lakh 80+ senior citizens & 1.86 lakh first-time voters.ECI AssemblyElections pic.twitter.com/PapD6b5ODq

