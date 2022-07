Emergency First Look: इंदिरा गांधी के रूप में नजर आईं कंगना रनौत, इमरजेंसी फिल्म से फर्स्ट लुक हुआ आउट

Emergency First Look: कंगना रनौत अपनी नई फिल्म इमरजेंसी (Emergency First Look) से दर्शकों के बीच धमाल मचाने को तैयार हैं. इस फिल्म में कंगना पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी (Indira Gandi) के रोल में नजर आ रही हैं. जिसका फर्स्ट टीजर सामने आ चुका है.