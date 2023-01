Kangana Ranaut Twitter: इमरजेंसी के वीडियो के साथ कंगना रनौत की ट्विटर पर वापसी, फैंस से कहा- Hello

Kangana Ranaut Twitter: बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत को ट्वीटर पर याद करने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है. मंगलवार को लंबे समय के बाद एक्ट्रेस कंगना रनौत की ट्वीटर पर वापसी हो गई है. जिसकी जानकारी खुद एक्ट्रेस ने अपने अकाउंट से ट्वीट करके फैंस को दी है.

Hello everyone, it’s nice to be back here

— Kangana Ranaut (KanganaTeam) January 24, 2023