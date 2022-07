खतरों के खिलाड़ी सेट से रुबीना दिलैक और जन्नत जुबैर ने बनाया मजेदार वीडियो, लोगों की छूटी हंसी

Khatron Ke Khiladi: खतरों के खिलाड़ी का नया सीजन शुरू हो चुका है. दो हफ्ते में इस सीजन ने धमाल मचा दिया है. शो लोगों को इतना पसंद आ रहा है कि यह शो अब टीवी पर टॉप 1 शो में से एक बन चुका है. इसी कड़ी में रुबीना दिलैक ने शो से अपनी एक वीडियो शेयर की है. इस वीडियो में जन्नत जुबैर रहमानी और रुबीना दिलैक मजेदार अंदाज से लोगों हंसा रही हैं. आप भी देखिए यह वीडियो.

इस वीडियो में दोनों इंस्टाग्राम रील बनाते हुए दिख रही हैं. दोनों क्रॉप टॉप और जींस पहनकर रील्स बनाती हुए नजर आ रही हैं. इस वीडियो में उन्होंने दिखाया कि कैसे शो में स्ंटट के बाद उन्हें दर्द होता है और उनकी हालत खराब हो जाती है.

जन्नत जुबैर ने इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए लिखा कि जब से हम केपटाउन में आए हैं, तब से हमें ऐसा ही हो रहा है. इसके साथ ही इस वीडियो में उन्होंने रुबीना दिलैक को भी टैग किया है. जैसे ही जन्नत ने वीडियो शेयर किया है वैसे ही यह जमकर वायरल होने लगी है.

इस वीडियो को लाखों लोग पसंद कर रहे हैं. अब तक इस वीडियो को 3 लाख से अधिक लोग देख चुके हैं. वहीं इस वीडियो पर 2 हजार से अधिक लोग कमेंट भी कर चुके हैं. कई लोगों ने कमेंट करके आग, दिल और फनी इमोजी भी लगाए हैं.

The craziest gang of in the history of KKK12 what are they even doing? I'm loving how each day they r posting something light hearted for us RubiDilaik RubinaDilaik RubiHolics RubinaDilaikInKKK12 pic.twitter.com/LMvzu3BzXv

— AHRV (Rubisworld1) July 15, 2022