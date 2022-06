Aadhaar Voter ID Link: अब वोटर आईडी को आधार से करना होगा लिंक, सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन

Aadhaar Voter ID Link: अब फर्जी मतदाता कार्ड रखने वालों की बढेगी मुसीबतें. अब इंसान को पैन कार्ड (PAN Card) के साथ-साथ वोटर कार्ड (Voter ID Card) को भी आधार कार्ड (Aadhaar Card) से लिंक करना जरूरी कर दिया गया है. यानी की अब शख्स को अपने वोटर आईडी को आधार कार्ड से लिंक करना होगा. ऐसा करने से जिन्होंने एक से ज्यादा वोटर आईडी कार्ड रखा है उसकी पहचान हो सकेगी.

बता दें, इसके लिए सरकार ने नोटिफिकेशन (Government Notification) भी जारी कर दिया है. कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है. उन्होंने लिखा कि, इलेक्टोरल रोल डाटा (Electoral Roll Data) के आधार इकोसिस्टम (Aadhar Ecosystem) के साथ लिंक किए जाने के बाद एक ही व्यक्ति द्वारा अलग अलग स्थानों पर मल्टीपल वोटर आईडी कार्ड (Multiple Voter ID Card) बनाने पर रोक लगाने में मदद मिलेगी. साथ ही कहा कि चुनावी प्रक्रिया में सुधार के लिए मोदी सरकार द्वारा उठाया गया ये ऐतिहासिक कदम है.

Empowering every voter!

Hon’ble PM Sh narendramodi ji’s govt.’s historic step to reform the electoral process.

In consultation with the Election Commission of India, Govt. has issued four notifications under The Election Laws (Amendment) Act, 2021.#8YearsOfSeva pic.twitter.com/BIqkc5qQXX

— Kiren Rijiju (KirenRijiju) June 17, 2022