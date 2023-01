Oscar Award 2023: ऑस्कर 2023 में देश ने रचा इतिहास! नाटू-नाटू गाने के साथ ये फिल्में हुईं शॉर्टलिस्ट

Oscar Award Nomination 2023: भारतीय सिनेमा और फिल्मी दुनिया से जुड़े लोगों के लिए बड़े ही गर्व का पल है. दुनियाभर में सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित अवॉर्ड 'ऑस्कर' (Oscar Award 2023) में इस बार भारत की फिल्में और गाना धूम मचाने वाली है. बता दें, मार्च में होने वाले 95वें एकेडमी अवॉर्ड्स की तीन कैटेगरी में भारतीय फिल्मों को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है.

95वें ऑस्कर अवॉर्ड्स 2023 के नॉमिनेशन्स हो चुके हैं. जिसमें एसएस राजामौली की फिल्म आरआरआर (RRR Song) के सॉग्न नाटू-नाटू (RRR Song Nattu Nattu) ने अपनी जगह बना ली है. ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट होने वाला यह भारत का पहला सॉन्ग है. ये गाना बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी के लिए नॉमिनेट हुआ है. जिसे एमएम कीरावामी ने कंपोज किया है. वहीं लोगों को उम्मीद है कि ये गाना देश में इंटरनेशनल अवॉर्ड ला सकता है.

Oscars2023 | India's 'The Elephant Whisperers' nominated in Documentary Short Film category pic.twitter.com/omXljpptS9 — ANI (ANI) January 24, 2023

इसके साथ ही दो डॉक्यूमेंट्री फिल्मों ने भी ऑस्कर में बाजी मारी है. डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म कैटेगरी में 'all that breaths' ने जगह बनाई है. साथ ही डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटगरी में 'The Elephant Whisperers' को शॉर्टलिस्ट किया गया है. ऐसे में आज का दिन भारतीय सिनेमा के लिए किसी गर्व से नहीं रहा. हालांकि, भारत की तरफ से फिश्यल एंट्री के तौर पर भेजी गई 'छेलो शो' यानी 'लास्ट फिल्म शो'को इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी टॉप 15 में शॉर्टलिस्ट हुई थी, लेकिन अब ये किसी कैटेगरी में नहीं है.

बता दें, 'All That Breaths'ने डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म कैटेगरी में अपनी जगह बनाई है. इस फिल्म ने इससे पहले वर्ल्ड सिनेमा ग्रैंड जूरी अवार्ड, और कांस फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन आई अवार्ड भी जीता है.



इसके अलावा डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म श्रेणी में 'द एलीफेंट व्हिस्परर्स' (The Elephant Whisperers) को शॉर्टलिस्ट किया गया है. यह फिल्म एक दक्षिण भारतीय जोड़े पर बनीहै, जो अनाथ हाथियों को पालते हैं. जानकारी के अनुसार, 2 मार्च, 2023 को 95वें अकादमिक अवॉर्ड्स का आयोजन लॉस एंजेलिस में होगा.

