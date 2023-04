PBKS VS GT Dream 11 Prediction: जीत की हैट्रिक लगाने के लिए पंजाब और गुजरात तैयार, जानें प्लेंइन XI-पिच रिपोर्ट

PBKS VS GT Dream 11 Prediction: आज आईपीएल का 18वां मैच पंजाब किंग्स (PBKS) और गुजरात टाइटन्स (GT) के बीच खेला जाना है. यह मैच काफी दिलचस्प होने वाला है. क्योंकि दोनों टीमें 3 में 2 ही मैच जीती हैं. ऐसे में आज एक टीम की हैट्रिक लगने वाली है. बता दें, ये मैच पंजाब के आईएस बिंद्रा स्टेडियम में हो रहा है. इस खबर में हम आपको बताएंगे पंजाब किंग्स (PBKS) और गुजरात टाइटंस (GT) ड्रीम 11 टीम (PBKS VS GT Dream 11 Team) और पिच रिपोर्ट के बारे में.

MC Shimla Election: शिमला नगर निगम चुनावों को लेकर कांग्रेस ने जारी की कैंडिडेट की दूसरी लिस्ट

IPl 18th Match -

PBKS VS GT

Toss - 7 PM

Venue - Punjab Cricket Association Stadium,

Date - Thursday, April 13, 2023

Time - 7:30 PM



PBKS VS GT Dream 11 Prediction:

कप्तान- शिखर धवन (Shikhar Dhawan)

उप कप्तान- राशिद खान (Rashid Khan)

विकेट कीपर- जितेश शर्मा (Jitesh Sharma) रिद्धिमान साहा (Wriddhiman Saha)

बैटर- शिखर धवन (Shikhar Dhawan), शुभमन गिल (Shumbhman Gill), साई सुदर्शन (Sai Sudharsan)

ऑलराउंडर- सैम करन (Sam Curran), एलएस लिविंगस्टोन (LS Livingstone), विजय शंकर (Vijay Shankar)

बॉलर्स- अर्शदीप सिंह (Arshdeep Singh), राशिद खान (Rashid Khan), मोहम्मद शामी (Mohammad Shami)

पिच रिपोर्ट (PBKS VS GT Pitch Report)

पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच आज पंजाब के मोहाली में होगा. ऐसे में एक बार फिर दर्शकों को एक अच्छे मैच की उम्मीद होगी. पिछले मुकाबलों की बात करें तो दोनों ने ही अच्छा प्रदर्शन किया है. पंजाब के कैप्टन शिखर धवन पर सबकी निगाहें रहेंगी. बता दें, मोहाली की पिच बल्लेबाजों के लिए काफी अच्छी रहेगी यहां हुए पिछले मुकाबले में पंजाब ने अच्छा प्रदर्शन किया था.

गुजरात टाइटंस संभावित प्लेइंग 11 (GT Playing 11)

ऋद्धिमान साहा, शुभमन गिल, साई सुदर्शन, हार्दिक पांड्या, विजय शंकर, डेविड मिलर, राहुल तेवतिया, राशिद खान, मोहम्मद शमी, अल्जारी जोसेफ, यश दयाल।

पंजाब किंग्स प्लेइंग 11 (PBKS Playing 11)

प्रभसिमरन सिंह, शिखर धवन, भानुका राजपक्षे/लियाम लिविंगस्टोन, जितेश शर्मा, सैम करन, सिकंदर रजा, शाहरुख खान, हरप्रीत बर्रार, राहुल चाहर, नाथन एलिस, अर्शदीप सिंह.

(For more news apart from PBKS VS GT live Streaming and IPL 2023, stay tuned to Zee PHH)

Watch Live