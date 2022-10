PM Kisan: पीएम किसान सम्मान निधि की 12वीं किश्त हुई जारी, ऐसे करें स्टेटस चेक

PM Kisan Samman Nidhi Yojana 12th installment: देश के लगभग 12 करोड़ किसानों को केंद्र सरकार का ओर से दीवाली (Diwali 2022) का उपहार मिल गया है. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) के तहत देश के किसानों के खाते में 12वीं किस्त भेज दी गई है. पीएम मोदी ने रविवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त (PM Kisan Samman Nidhi Yojana 12th installment) की राशि जारी कर दी.

बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan) के तहत 16,000 करोड़ रुपये की 12वीं किस्त जारी (PM Kisan Yojna) की. ऐसे में देश के किसानों के खाते में 2 हजार रुपये पहुंच गए. अगर आप भी पीएम किसान योजना के पैसों का इतंजार कर रहे हैं, तो आप ऐसे शिकायत या पूछताछ कर सकते हैं.

Delhi | Under PM Kisan the 12th installment worth Rs 16,000 crores has been sent to farmers across India. Under 'One nation one fertiliser', farmers will be provided with cheaper & good quality fertiliser: PM Modi pic.twitter.com/zXp2jV7dfm

— ANI (ANI) October 17, 2022