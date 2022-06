हिमाचल में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया Atal Tunnel का दौरा, परिवार संग वादियों को निहारा

President of India: देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (President Ram Nath Kovind) हिमाचल दौरे पर हैं. इस दौरे के दूसरे दिन राष्ट्रपति लाहौल के स्पीति के सिस्सू (President Ram Nath Kovind Visit Atal Tunnel) पहुंचे. वह अपने पूरे परिवार के साख सिस्सू हेलीपैड पर उतरें. जहां पर उनका स्वागत पूरे परंपरा के साख मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर (CM Jairam Thakur) और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने किया. राष्ट्रपति ने वहां की वादियों को निहारते हुए इसकी खूब सराहना भी की.

The President today travelled through the Atal Tunnel, an incredible marvel of engineering that’s in perfect harmony with nature. The world’s longest highway tunnel above 10K-ft, it bears testimony to human perseverance to overcome the challenges that seemed insurmountable. pic.twitter.com/la7Ld9gG3P

— President of India (rashtrapatibhvn) June 11, 2022