फिर से हुई नोटबंदी! RBI का बड़ा फैसला, 2,000 रूपये के नोट लेगा वापस

2000 Note Demonetisation in India: एक बड़ी खबर सामने आ रही है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने 2000 रुपये के नोट को वापस लेने जा रही है. हालांकि, ये नोट वैध रहेगी. भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को सलाह दी है कि वे तत्काल प्रभाव से 2,000 रुपये के नोट जारी करना बंद कर दें.

Reserve Bank of India has advised banks to stop issuing Rs 2000 denomination banknotes with immediate effect though banknotes in Rs 2000 denomination will continue to be legal tender. https://t.co/yLWWpyuahL pic.twitter.com/kPTMqlm1XD — ANI (ANI) May 19, 2023

Reserve Bank of India has advised banks to stop issuing Rs 2000 denomination banknotes with immediate effect though banknotes in Rs 2000 denomination will continue to be legal tender. https://t.co/yLWWpyuahL pic.twitter.com/kPTMqlm1XD — ANI (@ANI) May 19, 2023

साथ ही अपने प्रेस रिलीज में आरबीआई ने कहा कि 30 सितंबर तक ये नोट वैध मुद्रा (सर्कुलेशन) बने रहेंगे. यानि कि जिनके पास इस समय 2,000 रुपये के नोट्स हैं, उन्हें बैंक से एक्सचेंज करना होगा.

आरबीआई ने आगे लिखा है कि आप 23 मई से एक बार में 20 हजार रुपये तक के 2 हजार रुपये के नोट बदल या जमा कर सकते हैं. इसके लिए बैंकों को स्पेशल विंडो खुलेगा. इसके अलावा आरबीआई नोट बदलने और जमा करने के लिए 19 शाखा खोलेगी.

इसके साथ ही प्रेस रिलीज में बताया कि 2018-19 में ही दो हजार रुपये के नोट को छापना हमने बंद कर दिया था.