Salman Khan: सलमान खान की बढ़ाई गई सुरक्षा, मुंबई पुलिस देगी Y+ सिक्योरिटी

Salman Khan Latest News: बॉलीवुड एक्टर सलमान खान (Salman Khan Security) की मंगलवार को मुंबई पुलिस ने सिक्योरिटी बढ़ा दी. मुंबई पुलिस की ओर से बॉलीवुड के दबंग सलमान खान को Y+ सिक्योरिटी दी जाएगी. बता दें, लंबे समय से सलमान खान को जान से मारने की धमकियां मिल रही थी. जिसके बाद से एक्टर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है.

Maharashtra | Mumbai police to provide Y+ security cover to actor Salman Khan. The step has been taken by the state govt after the actor received a threat letter from Lawrence Bishnoi gang earlier: Maharashtra Police

— ANI (ANI) November 1, 2022