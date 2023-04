Shimla MC Election: शिमला नगर निगम चुनाव के लिए CM सुक्खू और अनुराग ठाकुर कई वार्डों में करेंगे पार्टी का प्रचार

Shimla MC Election 2023: हिमाचल प्रदेश में शिमला नगर निगम चुनाव होने वाला है. ऐसे में अब नगर निगम चुनाव के लिए स्टार वार शुरू हो गया है. वहीं अब दोनों राजनीतिक पार्टी कांग्रेस और भाजपा ने अपने दिग्गजों को चुनावी मैदान में उतार दिया है भाजपा की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष डा. राजीव बिंदल, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, अनुराग ठाकुर सहित पूर्व मंत्री व विधायक प्रचार के लिए वार्डों में जनसभाएं व बैठकें कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के प्रचार के लिए आज खुद सीएम सुक्खू कई सारे कार्यक्रम करेंगे.

बुधवार को सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने सरकारी आवास में बैठक कर मंत्रियों व विधायकों की क्लास ली थी. उन्होंने कहा था कि सभी प्रचार में उतरें. इसके बाद बुधवार को मंत्री प्रचार के लिए फील्ड में उतरे और जनसभाएं की. साथ ही आज 12 बजे से मुख्यमंत्री खुद लोअर बाजार, राम बाजार, समरहिल, भराड़ी, कैथू और अनाडेल में प्रचार कर रहे हैं.

वहीं भाजपा की तरफ से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर प्रचार को धार देने के लिए चुनावी मैदान में उतरें हैं. वह शिमला ग्रामीण के तहत पड़ने वाले नगर निगम के टुटू व मज्याठ वार्ड के अलावा कृष्णानगर व लोअर बाजार में प्रचार कर रहे हैं.

