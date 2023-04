Himachal weather: हिमाचल में बर्फबारी के साथ अगले तीन घंटे में हो सकती है भारी बरसात

संदीप सिंह/मनाली: मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी का दौर शुरू हो गया है. आए दिन यहां के तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है. दिन के वक्त चिलचिलाती गर्मी पड़नी शुरू हो गई है. हालांकि आज सुबह दिल्ली एनसीआर में मौसम सामान्य था. यहां सुबह के वक्त बादल छाए हुए थे और ठंड़ी हवाएं चल रहीं थी. बीते कुछ दिनों से दिल्ली एससीआर के लोग भीषण गर्मी और हीट वेव से परेशान थे, लेकिन आज सुबह मौसम के बदले मिजाज से लोगों को थोड़ी राहत मिली है.

हिमाचल प्रदेश में खुशनुमा हुआ मौसम

दिल्ली का तापमान अभी से 40.4 ड‍िग्री सेल्‍स‍ियस तक पहुंच गया है. राजधानी के कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां का तापमान 41.4 ड‍िग्री तक दर्ज किया गया है. वहीं, अगर पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो यहां के कई इलाको में अप्रैल में भी बर्फबारी हो रही है. प्रदेश के खूबसूरत पर्यटक स्थल मनाली में मौसम ने करवट बदली है. मनाली में बीते 24 घंटे से रुक-रुककर बारिश हो रही है.

इन इलाको में हो रही बर्फबारी

वहीं, आज सुबह ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया. पश्चिमी विक्षोभ के चलते बीते 24 घंटे से मनाली और आसपास के इलाकों में मौसम खराब है. यहां लगातार बारिश का दौर जारी है. आज सुबह से ही अटल-टनल, सोलंग वैली और रोहतांग के आस-पास वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है.

हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में अगले 2 से 3 घंटे में हो सकती है बरसात

वहीं, आईएमडी हिमाचल प्रदेश की ओर से ट्वीट किया गया है, जिसमें राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में अगले दो से तीन घंटे तक हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है. आईएमडी हिमाचल की ओर से राज्य के अलग-अलग स्थानों पर ओलावृष्टि, भारी बारिश और तेज हवाएं चलने की भी संभावना जताई गई है.

Light to moderate rainfall accompanied with thunderstorms likely to continue for the next two to three hours at most places over the state, there is the possibility of heavy rainfall/hail and gusty winds at isolated places over the state: IMD Himachal Pradesh pic.twitter.com/PVWZVBmADT

— ANI (@ANI) April 19, 2023