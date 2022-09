Sidhu Moosewala Murder Update: मूसेवाला हत्याकांड का आरोपी दीपक मुंडी हुआ गिरफ्तार

Sidhu Moosewala Murder: शनिवार को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला (Sidhu Moosewala) की शामिल शूटर को नेपाल से गिरफ्तार किया है. इस ऑपरेशन में दिल्ली पुलिस (Delhi Police) के साथ पंजाब पुलिस (Punjab Police) की स्पशेल सेल ने भी यह बड़ी कामयाबी हासिल की है. बता दें, पुलिस ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई (Lawrence Bishnoi) के शार्प शूटर दीपक मुंडी (Deepak Mundi) और कपिल पंडित (Kapil Pandit) को गिरफ्तार कर लिया है.

In a major breakthrough, Punjab Police, in a joint operation with central agencies & Delhi Police, arrested Deepak alias Mundi, absconding shooter of Sidhu Moose Wala, with 2 associates - Kapil Pandit & Rajinder: Gaurav Yadav, DGP Punjab Police pic.twitter.com/Cx6ftLmLu7

