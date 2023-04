Summer Tips: गर्मियों में अपने बच्चों का ऐसे रखें ख्याल, वरना नाजुक त्वचा हो सकती है खराब!

How To Care Baby In Summers: देश के तमाम राज्यों में गर्मी का मौसम सिर चढ़ कर बोल रहा है. किसी के लिए भी गर्मी को झेलना आसान नहीं होता है और बच्‍चों के लिए तो गर्मियों का मौसम कुछ ज्‍यादा मुश्किल साबित होता है. गर्म और ठंड दोनों ही मौसम में बच्चों का ख्याल रखना काफी कठीन हो जाता है. वहीं गर्मियों के दौरान शिशु की देखभाल करना तो और चुनौतीपूर्ण हो सकता है. ऐसे में आज के इस खबर में हम आपको बताएंगे कैसे आप गर्मियों के दौरान अपने बच्चे की देखभाल कर सकते हैं.

गर्मियों में शिशु की देखभाल कैसे करें (How To Care Baby In Summers)

अपने बच्चे को हाइड्रेटेड रखें: अपने बच्चे को दिन भर में बहुत सारे तरल पदार्थ दें, जैसे कि स्तन का दूध या फॉर्मूला. अगर आपका शिशु छह महीने से अधिक का है, तो आप उसे सिप्पी कप में पानी भी दे सकती हैं.

अपने बच्चे को ढीले, आरामदायक कपड़े पहनाएं: अपने बच्चे के लिए हल्के, सांस लेने वाले कपड़े चुनें, जैसे सूती या मलमल. टाइट-फिटिंग कपड़े या सिंथेटिक कपड़े से बचें.

अपने बच्चे को धूप से बचाएं: अपने बच्चे को सीधी धूप से दूर रखें, खासकर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच, जब सूरज की किरणें सबसे तेज होती हैं. अपने बच्चे की त्वचा की सुरक्षा के लिए एक सन हैट और एक हल्की, लंबी बाजू की शर्ट का प्रयोग करें.

सनस्क्रीन का प्रयोग करें: यदि आपका बच्चा छह महीने से अधिक उम्र का है, तो आप उनकी खुली त्वचा पर कम से कम 30 के एसपीएफ़ के साथ थोड़ी मात्रा में सनस्क्रीन लगा सकते हैं. बाहर जाने से 30 मिनट पहले इसे अवश्य लगाएं और हर दो घंटे में दोबारा लगाएं.

अपने बच्चे को ठंडा रखें: अपने बच्चे के कमरे को ठंडा और आरामदायक रखने के लिए पंखे या एयर कंडीशनर का इस्तेमाल करें. आप अपने बच्चे को ठंडा करने के लिए एक नम वॉशक्लॉथ या स्प्रे बोतल का भी उपयोग कर सकते हैं.

ओवरहीटिंग के संकेतों पर ध्यान दें: डिहाइड्रेशन के लक्षणों पर ध्यान दें, जैसे कि शुष्क मुंह, कम गीले डायपर या सुस्ती. यदि आपका बच्चा ज़्यादा गरम या निर्जलित लगता है, तरल पदार्थ पेश करें और यदि आवश्यक हो तो चिकित्सा पर ध्यान दें.

भीड़-भाड़ वाली जगहों से बचें: पीक आवर्स के दौरान अपने बच्चे को भीड़-भाड़ वाली जगहों या सार्वजनिक परिवहन में ले जाने से बचें क्योंकि इससे संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है.

