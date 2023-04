Sunscreen Benefit: चमकती त्वचा के लिए हर रोज लगाए सनस्क्रीन, जाने इसके फायदे और लगाने का सही तरीका

Sunscreen Benefit for Skin: अपने चेहरे को लेकर हर कोई परेशान रहता है. वहीं गर्मी का मौसम भी शुरू हो गया है. ऐसे में धूप से हमारे चेहरे खराब हो जाते हैं. वहीं इसके लिए तमाम लोग सनस्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं. सनस्क्रीन, जिसे सन क्रीम या सनब्लॉक के रूप में भी जाना जाता है. ये एक लोशन, स्प्रे, जेल या अन्य सामयिक उत्पाद है, जो आपकी त्वचा को सूर्य के पराबैंगनी (यूवी) विकिरण के हानिकारक प्रभावों से बचाने में मदद करता है. ऐसे में आज के इस खबर में हम आपको बताएंगे सनस्क्रीन लगाने के फाएदे. साथ ही इसे लगाने का सही तरीका.

सनस्क्रीन का उपयोग करने के कुछ लाभ (suncream benifit and right way to apply)-

त्वचा कैंसर के खतरे को कम करता है (Reducing the risk of skin cancer): सनस्क्रीन आपकी त्वचा को यूवी विकिरण के हानिकारक प्रभावों से बचाकर त्वचा कैंसर के खतरे को कम करने में मदद करता है.

समय से पहले बुढ़ापा रोकना (Preventing premature aging): सनस्क्रीन यूवी विकिरण के हानिकारक प्रभावों, जैसे झुर्रियाँ, उम्र के धब्बे, और ढीली त्वचा से त्वचा की समय से पहले उम्र बढ़ने को रोकने में मदद करता है.

सनबर्न के जोखिम को कम करना (Reducing the risk of sunburn): सनस्क्रीन सनबर्न के जोखिम को कम करने में मदद करता है, जो दर्दनाक हो सकता है और त्वचा के कैंसर के खतरे को बढ़ा सकता है.

त्वचा की अन्य क्षति से सुरक्षा (Protecting against other skin damage): सनस्क्रीन आपकी त्वचा को यूवी विकिरण के कारण होने वाली अन्य प्रकार की क्षति से बचाने में भी मदद करता है, जैसे कि त्वचा का मलिनकिरण और काला पड़ना.

ये है सनस्क्रीन लगाने का सही तरीका:

सही सनस्क्रीन चुनें (Choose the right sunscreen): कम से कम 30 के एसपीएफ (सन प्रोटेक्शन फैक्टर) वाले ब्रॉड-स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन की तलाश करें. ब्रॉड-स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन यूवीए और यूवीबी विकिरण दोनों से बचाते हैं.

बाहर जाने से पहले सनस्क्रीन लगाएं (Apply sunscreen before going outdoors): बाहर जाने से कम से कम 15 से 30 मिनट पहले त्वचा के सभी खुले क्षेत्रों पर सनस्क्रीन लगाएं. इससे सनस्क्रीन आपकी त्वचा में अवशोषित हो जाती है और काम करना शुरू कर देती है.

पर्याप्त सनस्क्रीन का प्रयोग करें (Use enough sunscreen): सभी खुले त्वचा क्षेत्रों को कवर करने के लिए पर्याप्त सनस्क्रीन का प्रयोग करें. अंगूठे का एक अच्छा नियम प्रत्येक आवेदन के लिए लगभग एक औंस (या एक शॉट ग्लास फुल) सनस्क्रीन का उपयोग करना है.

नियमित रूप से सनस्क्रीन लगाएं (Reapply sunscreen regularly): सनस्क्रीन को हर दो घंटे में या पसीने के तुरंत बाद फिर से लगाएं, भले ही सनस्क्रीन को "वाटर-रेसिस्टेंट" के रूप में लेबल किया गया हो.

अपने होठों के बारे में न भूलें (Don't forget about your lips): अपने होठों को धूप से बचाने के लिए 30 या उससे अधिक एसपीएफ वाले लिप बाम या लिपस्टिक का इस्तेमाल करें.

