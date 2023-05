Teeth Cleaning Tips: पीले दांतों से छुटकारा पाने के लिए रोजाना करें ये काम, मोती की तरह चमकेंगे दांत!

Teeth Cleaning Tips: स्वस्थ दांतों और मसूड़ों को बनाए रखने के लिए अच्छी मौखिक स्वच्छता महत्वपूर्ण है. कभी-कभी कई कारणों से हमारे दांतों का रंग पीला या गहरा होने लगता है. जो कि हमारी गलत जीवनशैली या डेंटल प्रॉब्लम्स का संकेत भी हो सकता है. ऐसे में आपके दांतों का ख्याल आपको को ही करना है. लेकिन आपको अपने पीले या दागदार दांतों के कारण अब शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है. बस आपको कुछ बातों को ध्यान में रखने की जरूरत है. यहां कुछ दांतों की सफाई के उपाय दिए गए हैं जिनका आपको हर दिन पालन करना चाहिए.

Shehnaaz Gill: रेड हॉट ड्रेस में शहनाज गिल ने शेयर की फोटो, फैंस बोले 'उफ मिर्ची'

घर पर दांतों की सफाई के टिप्स (Teeth Cleaning Tips at home)

अपने दांतों को दिन में दो बार ब्रश करें (Brush your teeth twice a day) : अपने दांतों को दो मिनट के लिए ब्रश करें, दिन में दो बार सॉफ्ट-ब्रिसल वाले टूथब्रश और फ्लोराइड टूथपेस्ट का उपयोग करें. अपने दांतों की सभी सतहों को ब्रश करना सुनिश्चित करें, जिसमें पीठ और किनारे और आपकी जीभ शामिल है.

रोजाना फ्लॉस करें (Floss daily): फ्लॉसिंग आपके दांतों के बीच और मसूड़े की रेखा के साथ भोजन के कणों और पट्टिका को हटाने में मदद करता है. लगभग 18 इंच के फ्लॉस का प्रयोग करें और इसे अपनी उंगलियों के चारों ओर लपेटें, फिर इसे प्रत्येक दांत के बीच और गमलाइन के नीचे धीरे से स्लाइड करें.

माउथवॉश का इस्तेमाल करें (Use mouthwash): माउथवॉश बैक्टीरिया को मारने और आपकी सांसों को तरोताजा करने में मदद कर सकता है. अल्कोहल-मुक्त माउथवॉश चुनें और इसे 30 सेकंड के लिए अपने मुंह में घुमाएं.

मीठे और अम्लीय खाद्य पदार्थों को सीमित करें (Limit sugary and acidic foods) : मीठे और अम्लीय खाद्य पदार्थ दांतों की सड़न और क्षरण का कारण बन सकते हैं. मीठे और अम्लीय खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों का सेवन सीमित करें, और इनका सेवन करने के बाद अपने मुंह को पानी से कुल्ला करने की कोशिश करें.

शुगर-फ्री गम चबाएं (Chew sugar-free gum): शुगर-फ्री गम चबाने से लार उत्पादन को प्रोत्साहित करने में मदद मिल सकती है, जो आपके मुंह में एसिड को बेअसर कर सकती है और खाद्य कणों को धो सकती है.

टंग स्क्रेपर का इस्तेमाल करें (Use a tongue scraper): टंग स्क्रेपर आपकी जीभ से बैक्टीरिया और मलबे को हटाने में मदद कर सकता है, जिससे सांसों में बदबू आ सकती है.

अपना टूथब्रश बदलें (Replace your toothbrush): अपने टूथब्रश को हर तीन से चार महीने में बदलें या जब ब्रिसल्स खराब हो जाएं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारियां सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. ZeePHH इसकी पुष्टि नहीं करता.)