WFI के अध्यक्ष बृज भूषण सिंह के खिलाफ विनेश फोगट सहित कई पहलवान पहुंचे SC

Vinesh Phogat Latest News: WFI के प्रमुख बृजभूषण सिंह के खिलाफ जंतर-मंतर पर पहलवानों का धरना आज भी जारी है. बता दें, जंतर-मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों का कहना है कि तीन महीने के बाद भी उन्हें न्याय नहीं मिल पाया है. इसलिए हम फिर से विरोध करने के लिए मजबूर हुए है.

वहीं इस बीच ये खबर सामने आ रही है कि विनेश फोगट और सात अन्य पहलवानों ने भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के अध्यक्ष बृज भूषण सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है.

Vinesh Phogat and seven other wrestlers move Supreme Court seeking registration of FIR against Wrestling Federation of India (WFI) president, Brij Bhushan Singh pic.twitter.com/D7ptm2DSbf

— ANI (ANI) April 24, 2023