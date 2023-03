WPL 2023 GG vs MI Live Streaming: मुंबई इंडियंस vs गुजरात जायंट्स का पहला मैच आज, जानें कब और कैसे देख सकेंगे मैच

GG vs MI Live Streaming Update: वीमेंस प्रीमियर लीग (WPL 2023) का आगाज आज 4 मार्च यानी आज से शुरू हो रहा है. शाम 7.30 बजे इस लीग के पहले सीजन का पहला मुकाबला खेला जाएगा. आज के इस मुकाबले में मुंबई इंडियंस और गुजरात जायंट्स की टीमें आमने-सामने होंगी. बता दें, यह मैच मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा. मुंबई की तरफ से हरमनप्रीत कौर टीम की कमान संभालते हुए नजर आएंगी. तो वहीं गुजरात की कप्तानी का जिम्मा ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज बेथ मूनी के हाथ में रहेगा.

कब और कहां देखें मैच? (How to watch WPL 2023 todays match)

महिला प्रीमियर लीग के सभी मुकाबलों के टीवी और डिजिटल प्रसारण अधिकार वॉयकॉम-18 के पास है. इसलिए इन सभी मुकाबलों का लाइव टेलीकास्ट स्पोर्ट्स-18 1 और स्पोर्ट्स-18 1 HD चैनल्स पर किया जाएगा. इसके अलावा मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग जियो सिनेमा एप पर उपलब्ध रहेगी.

कब है गुजरात और मुंबई की टीम के बीच मुकाबला? (When and where to watch WPL 2023 todays match)

मुंबई इंडियंस विमेन और गुजरात जाएंट्स के बीच मैच चार मार्च यानी शनिवार को खेला जाएगा.

कहां खेला जाएगा गुजरात और मुंबई के बीच मैच?

मुंबई इंडियंस विमेन और गुजरात जाएंट्स के बीच मैच मुंबई के डॉ. डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा.

ये है टीमें

मुंबई इंडियंस वीमेंस: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), नताली सीवर, पूजा वस्त्राकर, यास्तिका भाटिया, एमेलिया केर, अमनजोत कौर, हेली मैथ्यूज, क्लो ट्रायन, हीदर ग्राहम, इसाबेले वोंग, प्रियंका बाला, धारा गुज्जर, हुमैरा क़ाज़ी, जिनतिमानी कलिता, नीलम बिष्ट, साइका इशाक़, सोनम यादव.

गुजरात जायंट्स वीमेंस: बेथ मूनी (कप्तान), स्‍नेह राणा (उपकप्तान) एश्‍ले गार्डनर, सोफिया डंकली, ऐनाबेल सदरलैंड, हरलीन देओल, किम गार्थ, शब्‍बीनेनी मेघना, जॉर्जिया वेयरहम, मानसी जोशी, दयालन हेमलता, मोनिका पटेल, तनुजा कंवर, सुषमा वर्मा, हर्ले गाला, अश्विनी कुमारी, पारुनिका सिसौदिया और शबनम शकील.

