ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਇੰਨਾ ਦੋਵਾਂ ਨਰਸਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣੋ,CM ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇੰਨਾ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ

ਪਟਿਆਲਾ : ਕੋਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਨਰਸਾਂ, ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਨਰਸਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪ ਵੀ ਪੀੜਤ ਹੋਇਆ ਨੇ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ 2 ਅਜਿਹੀ ਨਰਸਾਂ ਸਨ ਜੋ ਆਪ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ,ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਇੰਨਾ ਦੋਵਾਂ ਨਰਸਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਲਈ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣਾ ਸੀ ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਸਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨਾ ਦੋਵਾਂ ਨਰਸਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਹੋਏ ਇੰਨਾ ਲਈ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ

Salute the spirit of these 2 young nurses from Rajindra Hospital, Patiala who tested positive for #Covid19. This, however, did not dishearten them and the Government agreed to their request to appear for their exam from the isolation facility itself. #MissionFateh pic.twitter.com/iyb5FBYBEL

— Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) June 23, 2020