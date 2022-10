ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਈ ਸ਼ਾਮਤ, ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪਾਈ!

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਹੋਏ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ’ਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ 90,248 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਬਰਾਂ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।

On the orders of Social Security Minister Dr. Baljit Kaur, Dept conducted verification of pensioners drawing various kind of pensions. Among those 90248 pensioners found deceased. District level officers have been directed to submit undistributed amount into treasury by 21st Oct. pic.twitter.com/xG5O6HzcFI

— Government of Punjab (@PunjabGovtIndia) October 13, 2022