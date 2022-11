ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਐਕਟ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੁਪਨਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ T20 World Cup 2022

Sehar Shinwari tweet ahead of Pakistan vs New Zealand match: ICC T20 World Cup 2022 ਦਾ ਸੁਪਰ 12 ਰਾਉਂਡ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ 'ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਟਾਪ 4 ਟੀਮਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੁਪਰ 12 ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ 'ਚ 4 ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ। ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਹਨ ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ। ਹੁਣ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੈਚ ਭਲਕੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿਡਨੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਮੈਚ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਐਡੀਲੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ICC T20 World Cup 2022 'ਚ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਤੱਕ ਆਉਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੈਅ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਗਈ ਕਿਓਂਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਲੱਗਭਗ ਤੈਅ ਸੀ ਪਰ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਸਦਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ World Cup ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ 'ਚ ਪੁੱਜਣਾ ਲੱਗਭਗ ਤੈਅ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਖੀਰਲੈ ਮੈਚ 'ਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕਰਾਰੀ ਹਰ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 'ਚ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੀ ਰੇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ। ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 2007 ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ਿਰ ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸਹਿਰ ਸ਼ਿਨਵਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ICC T20 World Cup 2022 ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ।

Sehar Shinwari ਵੱਲੋਂ ICC T20 World Cup 2022 ਦੇ semifinal ਮੈਚ — Pakistan vs New Zealand — ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ "ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ”

ਟਵੀਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਉਡਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

