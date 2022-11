ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਭਾਵੁਕ ਹੋਈ ਅਫ਼ਸਾਨਾ ਖਾਨ

Afsana Khan remembers Sidhu Moosewala news: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਾਇਕਾ ਅਫ਼ਸਾਨਾ ਖਾਨ ਮਰਹੂਮ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਾਨਾ ਖਾਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸਨ । ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫ਼ਸਾਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਕਈ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਅਤ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਅਫ਼ਸਾਨਾ ਖਾਨ ਮੁੜ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਈ। ਅਫ਼ਸਾਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਸਾਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਸਾਜ਼, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਫ਼ਸਾਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਕੈਪਸ਼ਨ ਵੀ ਲਿਖਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ "ਭਰਾ ਦਾ ਬੇ ਸ਼ਰਤ ਪਿਆਰ ਅਨਮੋਲ ਹੈ.. ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਵੀ ਹੋ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਸਦੇ ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਮਲੀ ਝਗੜਾ ਕਰੇਗੀ। ਅਫ਼ਸਾਨਾ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਵੀਰ ਅੱਜ ਵੀ ਵਾਪਿਸ ਆ ਜਾਉ... ਕੋਈ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਰਹੇਗਾ"

ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ 29 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਵਾਹਰਕੇ ਵਿਖੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਲੱਗਭਗ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ NIA ਵੱਲੋਂ ਅਫ਼ਸਾਨਾ ਖਾਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਕਿਰਤ ਔਲਖ ਅਤੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

