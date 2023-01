ਰਣਬੀਰ-ਆਲੀਆ ਦੀ ਬੇਟੀ 'ਰਾਹਾ' ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖੀ ਪਹਿਲੀ ਝਲਕ! ਵੇਖੋ ਕਿਊਟ ਫੋਟੋਆਂ

Alia Bhatt daughter Raha Kapoor first photo: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜੋੜੀ ਆਲੀਆ ਭੱਟ ਅਤੇ ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ ਅਕਸਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਆਲੀਆ ਭੱਟ ਅਤੇ ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬਣੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇਕ (Alia Bhatt daughter Raha Kapoor) ਪਿਆਰੀ ਜਿਹੀ ਬੇਟੀ ਰਾਹਾ ਕਪੂਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਗੇ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਰਾਹਾ ਕਪੂਰ (Raha Kapoor first photo) ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ (Raha Kapoor First Look) ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਇਕ ਤਸਵੀਰ ਨੇ ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਆਲੀਆ ਭੱਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ (Alia Bhatt daughter Raha Kapoor first photo) ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਫੋਟੋ 'ਚ ਰਾਹਾ ਕਪੂਰ ਦੀ ਝਲਕ ਨਜ਼ਰ( Alia Bhatt daughter Raha Kapoor first photo) ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਬਣੇ ਆਲੀਆ ਭੱਟ ਅਤੇ ਰਣਬੀਰ ਬੇਟੀ ਰਾਹਾ (Raha Kapoor)ਨੂੰ ਸੈਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਫੋਟੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡਿਆ 'ਤੇ ਖ਼ੂਬ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਫੈਨਸ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖ (Raha Kapoor first photo)ਲਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮੈਂਟਸ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤਸਵੀਰ 'ਚ ਆਲੀਆ ਭੱਟ ਨੇ ਬੇਟੀ ਰਾਹਾ ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ 'ਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ( Alia Bhatt daughter Raha Kapoor first photo) ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਆਲੀਆ ਦੀ ਭੈਣ ਸ਼ਾਹੀਨ ਭੱਟ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਫੋਟੋ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਰਾਹਾ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕੇ ਪਰ ਰਾਹਾ ਦੀ ਇਕ ਝਲਕ (Raha Kapoor first photo) ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਗਏ। ਆਲੀਆ ਭੱਟ ਅਤੇ ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ ਬੇਟੀ ਰਾਹਾ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਚੌਕਸ ਹਨ।