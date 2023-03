Punjab Internet today and Operation Amritpal Singh Latest News: पंजाब में ऑपरेशन अमृतपाल सिंह का तीसरा दिन है और पंजाब पुलिस के मुताबिक अब तक 'वारिस पंजाब दे' का प्रमुख अमृतपाल सिंह फरार है. ऐसे में पंजाब पुलिस द्वारा उसको पकड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है.

बता दें कि पंजाब पुलिस द्वारा अमृतपाल सिंह को 'भगोड़ा' करार कर दिया गया है और उसको पकड़ने के लिए जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है उसके तहत पूरे पंजाब में इंटरनेट बंद कर दिया गया है.

सबसे पहले 18 मार्च को इंटरनेट बंद किया गया था और उसके बाद से ही इंटरनेट पर लगे प्रतिबंध को आगे बढ़ाया जा रहा है.

Punjab Internet latest news today:

जनता के हित में पंजाब के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में सभी मोबाइल इंटरनेट सेवाएं, सभी एसएमएस सेवाएं (बैंकिंग और मोबाइल रिचार्ज को छोड़कर) और वॉयस कॉल को छोड़कर मोबाइल नेटवर्क पर प्रदान की जाने वाली सभी डोंगल सेवाएं 21 मार्च (12:00 घंटे) तक निलंबित की गई हैं.

इस दौरान बीती रात 'वारिस पंजाब दे' के प्रमुख अमृतपाल सिंह के चाचा और ड्राइवर ने कल रात पंजाब पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया. इस संबंधी जानकारी खुद जालंधर ग्रामीण के एसएसपी स्वर्णदीप सिंह ने दी.

Operation Amritpal Singh से जुड़ी एक और बड़ी news सामने आई है कि अब तक 112 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और अमृतपाल सिंह की तलाश जारी है.

