Amritpal Singh Latest News: जानिए अमृतपाल सिंह के मामले से जुड़ा ताज़ा अपडेट

Amritpal Singh Latest News in Hindi Today: 'वारिस पंजाब दे' के प्रमुख अमृतपाल सिंह के पांच साथियों के संबंध में दायर की गई रिट याचिका पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से वापिस ले ली गई है. इसका कारण है कि वकीलों को इनसे डिब्रूगढ़ जेल में मिलने दे दिया गया है और detention के क्या ग्राउंड्स हैं, उनकी डिटेल भी साझा कर दी गई है।

इसलिए यह याचिका वापिस ले ली गई हैं. बताया जा रहा है कि डिटेंशन के ग्राउंड्स को लेकर एडवाइजरी बोर्ड की रिपोर्ट के बाद NSA को चैलेंज करने के लिए याचिकाएं दायर की जाएंगी.

यहां यह बताना जरुरी है कि डिटेंशन के सात हफ्ते के अंदर एडवाइजरी बोर्ड को रिपोर्ट देनी होती है. अमृतसर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और जिला ग्रामीण पुलिस ने एडवाइजरी बोर्ड को NSA लगाए जाने की वजहें बताई हैं.

बता दें कि जिन पांच लोगों की रिट याचिका वापिस ली गई हैं उनमें गुरमीत सिंह बुक्कनवाला, कुलवंत सिंह राओके, भगवंत सिंह प्रधान मंत्री बाजेके, बसंत सिंह दौलतपुरा, वरिंदर सिंह फौजी के नाम शामिल हैं.

इस दौरान दलजीत कलसी को लेकर दायर की गई रिट याचिका भी हाईकोर्ट से वापिस ले ली गई है. अब उसके खिलाफ NSA लगाए जाने को चैलेंज करने के लिए फ्रेश पेटिशन दायर की जाएगी.

जेल में कैसी कट रही हैं अमृतपाल सिंह की रातें?

एक रिपोर्ट के मुताबिक 'वारिस पंजाब दे' के प्रमुख अमृतपाल सिंह अपने 10 साथियों के साथ फिलहाल असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद है. पिछले महीने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) की तरफ से कानूनी मदद मिलने के बाद परिवार जेल में जाकर अमृतपाल सिंह और उसके साथियों से मिलना गया था. इस दौरान अमृतपाल के चाचा सुखचैन सिंह ने बताया कि वे जेल मेन्युअल की पालना कर रहे हैं. एक आम कैदी को जप सुविधाएं मिलती है वही अमृतपाल को भी दी जा रही हैं. उन्होंने यह भी बताया कि वो ठीक है.

