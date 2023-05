Ludhiana Gas Leak News: लुधियाना गैस रिसाव हादसे में पीएम नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिवारों के लिए मुआवजे का किया ऐलान

Ludhiana Gas Leak Latest News in Hindi Today: पंजाब के लुधियाना में बीत दिन हुए गैस लीक से 11 लोगों की मौत हो गई. इसके बाद पॉल्यूशन बोर्ड और जिला प्रशासन एक्शन में नज़र आया. इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लुधियाना गैस रिसाव हादसे में मृतकों के परिवारों के लिए मुआवजे का ऐलान किया (PM Narendra Modi on Ludhiana Gas Leak) है.

लुधियाना गैस रिसाव हादसे के बाद उद्योगों से पानी के सैंपल लेने के लिए फोरेंसिक टीमें बुलवाई गई हैं जो ग्यासपुरा में इंडस्ट्रियल यूनिट्स से सैंपल ले रही हैं. बता दें कि यहाँ से इक्कठे किए गए सैंपल खरड़ के केमिकल लैब में टेस्ट किए जाएंगे.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लुधियाना गैस रिसाव हादसे पर दुःख जताया और साथ ही घंटा में मरे लोगों के परिवार के लिए मुआवजे का एलान भी किया.

PMO India के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट किया गया (PM Narendra Modi on Ludhiana Gas Leak) जिसमें लिखा था, "प्रधानमंत्री ने लुधियाना में गैस रिसाव के कारण हुई दुखद घटना पर दुख व्यक्त किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रत्येक मृतक के निकट संबंधी के लिए पीएमएनआरएफ के माध्यम से 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है और प्रत्येक घायल व्यक्ति को 50,000 रुपये दिए जाएंगे.

इतना ही नहीं बल्कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा भी इस घटना पर दुःख जताया गया था. उन्होंने ट्वीट किया, "लुधियाना के ग्यासपुरा इलाके में फैक्ट्री से गैस रिसाव की घटना बेहद दुखद है. पुलिस, सरकार और एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है... हर संभव मदद की जा रही है..बाकी जानकारी जल्द.."

